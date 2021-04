Covid: in Sicilia 1069 nuovi casi e 13 morti. Nuovo boom a Palermo

In Sicilia 1.069 nuovi positivi al Covid e 13 morti. Il totale dei casi sale a 204.645, quello dei decessi a 5.305. Nuova impennata dei positivi in provincia di Palermo, il cui capoluogo e altri comuni del comprensorio restano in zona rossa: ben 584; 210 in provincia di Catania, 101 in quella di Messina.

Gli attuali positivi sono 26.091, +581; i guariti 173.249, +475. Sono 1.254 i ricoverati con sintomi, 174 in terapia intensiva, 12 del giorno; 20.619 i tamponi effettuati.

