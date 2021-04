Incidente mortale a Catania. Perde la vita Enrico Murabito giovane arbitro di basket

Un giovane di 17 anni Enrico Murabito, ha perso la vita nella tarda serata di ieri in un incidente autonomo avvenuto lungo viale Ulisse a Catania. Il giovane era alla guida di uno scooter Agility 125 quando, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a sbattere contro un cordolo non molto distante dalla concessionaria Citroen di viale Ulisse. Murabito, di Tremestieri Etneo, è deceduto sul colpo, nonostante i tempestivi tentativi di soccorrerlo anche grazie all'utilizzo di un defibrillatore. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia municipale di Catania.

Enrico era un promettente arbitro di basket. Era cresciuto come giocatore nel minibasket per poi arbitrare e nell'ultima stagione, proprio qualche giorno fa, ha diretto anche una partita di Serie C femminile.

