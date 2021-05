Anav: "Continuiamo a garantire servizi, ma attendiamo corrispettivi dei primi due trimestri"

Le scuole sono tornate praticamente a regime, con le aziende del trasporto su gomma che hanno garantito in queste settimane maggiori corse e una capacità di passeggeri in grado di assicurare la sicurezza a bordo, nonostante siano da mesi con l’acqua alla gola, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. “Abbiamo registrato una riduzione di passeggeri con punte di oltre il 90% - spiega Antonio Graffagnini, presidente di Anav Sicilia – ed ancora oggi attendiamo che la Regione Siciliana versi i corrispettivi contrattuali relativi al primo ed al secondo trimestre del 2021, il cui iter sta andando avanti con estrema ed insopportabile lentezza, in considerazione del fatto che i provvedimenti sono fermi negli uffici contabili regionali. Viviamo una fase molto complicata, che ha costretto le nostre aziende e i nostri lavoratori a grossi sacrifici, adesso – prosegue Graffagnini - attendiamo un segnale chiaro da parte delle istituzioni. Nei prossimi giorni faremo un incontro con i nostri soci perché chiedono di attivare forme di protesta per sollecitare la Regione Siciliana”.

© Riproduzione riservata