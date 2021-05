Ponte sullo Stretto, a Messina il viceministro Morelli. Incontro con Musumeci e Spirlì

Prevista per domani la visita in Sicilia del vice ministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli. Alle 14.30 l’incontro presso l’Autorità portuale dello Stretto di Messina col presidente Mario Paolo Mega sulle prospettive di sviluppo della portualità dello Stretto. Alle 16 il vice ministro sarà al Consorzio per le Autostrade Siciliane, in Contrada Scoppo per un incontro sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto alla presenza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, e del presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì.

Ieri la Ministra Mara Carfagna ha ribadito l’interesse del governo in merito: “Nella mia visione il Ponte sullo Stretto è una priorità. Non facciamo gli ingenui è una di quelle grandi opere che cambiano un Paese. Serve un accordo forte per arrivare fino in fondo, non deve diventare una bandiera politica di questo o di quello”. Oggi la risposta del vicepresidente della Regione Sicilia e assessore all’Economia Gaetano Armao: “La Ministra Carfagna ha definito il Ponte sullo Stretto un’opera strategica. Finalmente su questo tema c’è un’ampia convergenza”. Forte poi la presa di posizione in merito al problema delle risorse: “Carfagna parla di risorse nazionali. Noi e la Regione Calabria abbiamo detto che se non c’è il Ponte nelle misure di accompagnamento al Piano ripresa e resilienza non daremo l’ok”.

