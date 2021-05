Ambiente: oltre 1300 controlli della Guardia costiera nella Sicilia orientale

Sono stati eseguiti anche da militari della Guardia Costiera della Direzione Marittima della Sicilia orientale i controlli a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema marino previsti dall’operazione nazionale 'Onda blu' promossa dal comando generale del corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera.

Dalle 1.356 verifiche effettuate in trenta giorni, che hanno interessato le provincie di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa, sono emerse «situazioni di degrado ed abbandono diffuso e generalizzato di rifiuti solidi urbani, scarichi idrici non autorizzati o non conformi, impianti di depurazione non a norma». Con il coordinamento delle competenti Autorità giudiziarie, sono state denunciate 16 persone per violazione di reati ambientali e poste sotto sequestro oltre 20.000 metri quadrati di aree destinate a discarica o ad abbandono dei rifiuti senza che gli stessi fossero stati sottoposti ad idoneo trattamento di smaltimento, costituendo così una fonte di inquinamento diretto dell’ambiente. L’attività è stata condotta anche in prossimità delle aree marine protette di Isole Ciclopi, Plemmirio e Capo Milazzo, dove grazie ai mezzi navali della Guardia Costiera ed ai sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, sono state controllate 287 imbarcazioni al fine di tutelare e salvaguardare il delicato ecosistema.

