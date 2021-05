Ciclista investito a Palermo, ricoverato in codice rosso

Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente che si è verificato questo pomeriggio a Palermo, in viale Diana, la strada che porta alla borgata marinata di Mondello. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stato uno scontro tra una minicar e un ciclista. L’auto si è cappottate e il ciclista è finito in gravi condizioni a Villa Sofia. I sanitari lo hanno trasportato in codice rosso. Per la giovane che guidava l’auto solo tanta paura e qualche graffio. Sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, i vigili del fuoco che hanno estratto la giovane automobilista e i sanitari del 118 che hanno trasportato il ciclista ferito in ospedale. I rilievi sull'incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale.

