Vaccini in Sicilia, "isole minori Covid free": al via le somministrazioni

Operazione "isole minori covid free". Prende il via oggi la campagna di immunizzazione degli abitanti maggiorenni delle isolette siciliane e dei lavoratori stagionali non residenti. Si parte subito nel weekend con Salina (Eolie), Lampedusa e Linosa (Pelagie). Da lunedì si proseguirà negli altri Comuni. La somministrazione di massa del vaccino agli isolani è stata anche la battaglia del sindaco di Lampedusa, Totò Martello. Il disco verde è arrivato nelle stesse ore in cui veniva prorogata la zona rossa fino al 12 maggio. «E' indispensabile - ha detto all’AGI Martello - perchè le strutture sanitarie non sono paragonabili alle altre nel resto dell’Isola. Non è un privilegio ma una necessità». Già circa un migliaio le prenotazioni «e la lista è in continuo aggiornamento».

Nessuna piattaforma tecnologica per la redazione degli elenchi ma una semplice telefonata al Comune o all’ufficio anagrafe. «Nella mia segreteria e al municipio ci sono degli impiegati che stanno scrivendo i nomi di tutti gli isolani che intendono vaccinarsi e stiamo redigendo degli elenchi in ordine cronologico. Saremo rapidi ed efficienti - assicura - sta procedendo tutto bene. Anche il bel tempo ha facilitato il viaggio del traghetto con le dosi senza intoppi».

Pronti anche nel piccolo lembo delle Eolie: «Finalmente si parte», dice il sindaco di Santa Marina Salina, Domenico Arabia. Coinvolti anche Malfa e Leni. Dalle 8.30 alle 19.30 somministrazioni presso la struttura polifunzionale di Malfa, in piazza Immacolata, per tutta la popolazione compresa tra i 18 e 79 anni di età. Oggi per la fascia 60-79 anni; sabato 40-59 anni; domenica 18-39 anni. Non è richiesta alcuna prenotazione preventiva.

