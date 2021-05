Scontro auto-moto, muore un carabiniere di 25 anni in provincia di Agrigento

Un carabiniere di 25 anni, Davide Ciulla, in servizio alla tenenza di Ribera (Agrigento), è morto in seguito ad un incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 115, in territorio di Cattolica Eraclea (Agrigento). A scontrarsi, per cause ancora non chiare, sono state la motocicletta guidata dal giovane militare dell’Arma e una Fiat Punto: entrambi i mezzi viaggiavano sullo stesso senso di marcia, verso Ribera. Il corpo esanime del giovane militare è rimasto per terra, mentre la motocicletta è stata scaraventata a distanza. Sul posto, oltre all’ambulanza del 118 i cui sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso, si sono recate le pattuglie dei carabinieri e quella della Stradale dal distaccamento di Canicattì (Agrigento).

