Una frana ha coinvolto Monte Pellegrino, il promontorio che sovrasta Palermo, nella zona di via Bonanno. Parte del costone roccioso si è staccato dalla parete finendo alle spalle di via Corradini, in un parcheggio abbandonato.

Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco. Tantissimi residenti hanno chiesto aiuto alla sala operativa. Non si registrano al momento feriti o dispersi. Le ricerche sono ancora in corso

