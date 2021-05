Morto Vincenzo Mineo, il "Virgilio" dell'aula bunker di Palermo nei giorni di Falcone e Borsellino

E’ scomparso per un malore improvviso Vincenzo Mineo, 69 anni, storico responsabile dell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. La notizia ha sconvolto gli uffici giudiziari e i magistrati del capoluogo siciliano. L’ultimo post di Vincenzo Mineo era stato ieri in tarda mattinata. Scherzava, con la consueta ironia: «E fuori Palermo no, in centro un casino, a Mondello una follia, il prato del Foro Italico off limits, la Cala affollata.... Grazie a tutte le autorità. Ma io mi infratto».

Mineo - cancelliere di Corte di assise a Palermo, andato in pensione nel 2018 - conosceva ogni angolo del «bunker» ma anche memoria storica del palazzo di giustizia di Palermo e del «bunkerino», le stanze blindate dove Falcone e Borsellino imbastirono le migliaia di carte che poi furono utilizzate al maxi processo.

Era anche una «sicurezza» - una sorta di Virgilio, nel ruolo che ebbe quest’ultimo per Dante nella Divina Commedia - per i tanti cronisti di «giudiziaria» che frequentavano il tribunale: mai una parola fuori posto, sempre disponibile, una soluzione la si trovava sempre magari con qualche parola di conforto per i giornalisti più giovani, spaesati tra marmi, lunghi corridoi e tante porte chiuse. Spesso «Enzo» Mineo riusciva con garbo e discrezione a dare la dritta giusta, anche a chi scrive questo lancio. Il cordoglio, per il momento via Facebook, arriva da togati come il giudice Mario Conte, l’ex procuratore aggiunto Leonardo Agueci, e da Giovanni Paparcuri, sopravvissuto alla strage Chinnici e poi fidato collaboratore di Falcone e Borsellino. «Vincenzo Mineo, adesso mi proteggerai anche tu - scrive Paparcuri sui social pubblicando una foto scattata proprio da Mineo nella piazza della Memoria accanto al nome di Falcone -... da lassù. Ciao».

