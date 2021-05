Mamma a sorpresa a Piazza Armerina, una 23enne non sapeva di essere incinta

Accusava dei dolori lombari e ha pensato che avesse una colica renale. Così Serena Pisana, 23 anni, ha chiesto al marito di accompagnarla al Pronto Soccorso dell’ospedale di Piazza Armerina in provincia di Enna. La donna dopo essere stata visitata è rimasta sotto osservazione in una barella nell’area del triage del reparto di prima emergenza. Dopo una mezz'ora, la donna ha partorito una bambina. Serena, che adesso è mamma per la seconda volta, non s'era accorta per nove mesi di essere incinta, né alcun sintomo aveva fatto presagire di portare in grembo una bambina. Al Pronto soccorso di Piazza Armerina è nata Maia tra stupore e incredulità di mamma e papà, Gregory.

"Ho visto mia figlia uscire dalla pancia di mia moglie come un proiettile - dice - con il cordone ombelicale ancora attaccato. Una cosa incredibile". Mamma e figlia sono state trasferite nel reparto di Neonatologia dell’ospedale Umberto Primo di Enna, in quanto nella città dei mosaici non c'è più il punto nascite. Serena e la neonata che pesa 3 chili, stanno bene in salute e domani lasceranno l’ospedale per tornare a casa, a Piazza Armerina. Per i medici si è trattato di un parto raro, Serena, negli ultimi 9 mesi, non ha avuto bisogno di cambiare l’abbigliamento. "Ho sempre portato i pantaloni taglia 38, né ho mai avuto i sintomi di essere incinta".

