Tragedia questa mattina poco dopo le 11 in piazza Virgilio a Palermo a pochi passi da via Dante. Fatale il "salto" per un trentenne lanciatosi dal terzo piano di un palazzo. A nulla è valso l'intervento dei soccorritori del 118: l'impatto sul marciapiede gli è stato fatale.

Non si conoscono le motivazioni che hanno portato il giovane all'estremo gesto. Sul posto anche la polizia.

