Un giovane di 22 anni è stato ferito gravemente, con un coltello o con cocci di bottiglia, ieri a tarda sera , in via Roma, all’altezza di via Castelfidardo, a Vittoria, in provincia di Ragusa. Il giovane sarebbe stato aggredito da tre persone. E’ stato soccorso e portato all’Ospedale Guzzardi di Vittoria dove è stato operato. Indagano i carabinieri

