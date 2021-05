Ossicodone dalla Sicilia agli Usa: 9 arresti, 29 gli indagati. 5 sono medici

Nove persone sono state arrestate su provvedimento del gip del tribunale di Catania su richiesta della procura distrettuale antimafia in un’inchiesta che ha scoperto un export da Augusta agli Usa della droga dei "montanari", pasticche di ossicodone, un oppiaceo molto conosciuto tra i tossicodipendenti. Nell’inchiesta, denominata "Fast Shipping", sono coinvolte 29 persone e tra queste vi sono cinque medici che avrebbero prescritto il farmaco in danno del servizio sanitario italiano. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente. Oltre 3 mila le confezioni di ossicodone che sarebbero state inviate negli Usa in plichi schermati per evitare i controlli. La droga, molto pericolosa, avrebbe causato diversi decessi tra i tossicodipendenti americani. Effettuato dalla guardia di finanza un sequestro per oltre cento mila euro. In mattinata alle 10.15 è prevista una conferenza stampa nella sede della Guardia di finanza di Siracusa.

