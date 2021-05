Daniele e Maria, giovane e anziana insieme per vaccinarsi: in Sicilia l'iniziativa "Proteggi te e i tuoi nonni"

Vaccinarsi insieme può far scattare un legame speciale. E’ stato così per Daniele Busalacchi, 24 anni, studente di ingegneria biomedica, e Maria Pipitò, anziana ultraottantenne, conosciutisi oggi. Il giovane stamattina presto è arrivato alla Fiera del Mediterraneo a Palermo sperando di trovare un over 80 da accompagnare a vaccinarsi e ha trovato Maria, così come previsto dall’iniziativa della Regione Siciliana «Proteggi te e i tuoi nonni» per spingere i più anziani e i giovani over 18 a proteggersi a vicenda. Daniele e Maria si sono incontrati, si sono presentati, conosciuti fatti compagnia per la fila nel padiglione 20.

Per Daniele la dose Johnson&Johnson, per Maria invece Pfizer, ma comunque tutto fatto insieme. Maria ha accettato contenta l’invito di questo ragazzo gentile ad accompagnarla: il marito ha aspettato fuori e loro si sono avviati ai corridoi vaccinali. «Nell’attesa ci siamo raccontati un pò delle nostre vite - dice Daniele -. Lei è stata super gentile. Abbiamo aspettato circa due ore ma penso che ne sia valsa la pena. Ho conosciuto una persona dell’età dei miei nonni. Avevo promesso a suo marito di non lasciarla sola un secondo e così ho fatto, proprio come avrei fatto con i miei nonni». Maria lo chiamava «mio nipote» davanti agli impiegati che le hanno stampato il foglio con la data di convocazione per la seconda dose. «"Proteggi te e i nonni" ci piace moltissimo - dice Renato Costa, commissario all’emergenza Covid della Città metropolitana di Palermo -. È un’iniziativa che richiama all’unità e che centra in pieno lo spirito di questo tempo».

