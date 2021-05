Droga per un detenuto nei jeans, donna arrestata a Palermo

Ha tentato di introdurre della droga in carcere al Pagliarelli-Lo Russo Palermo, ma gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno intercettato lo stupefacente e lo hanno sequestrato. A darne notizia è il sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe. "La Polizia Penitenziaria del Comando di Palermo Pagliarelli Antonino Lorusso - ha detto il segretario nazionale Sappe della Sicilia Calogero Navarra - ha arrestato in flagranza di reato la convivente di un detenuto recluso per rapina. La donna ha infatti tentato di introdurre, attraverso il servizio 'buca pranzì, un quantitativo di sostanza stupefacente (15 grammi di hashish), suddiviso in 12 stecche pronte per essere spacciate all’interno dell’istituto. La droga era stata meticolosamente nascosta dentro la cucitura di un jeans. La donna, con precedenti per spaccio, èvstata arrestata e assicurata alla giustizia". Apprezzamento per il lavoro dei colleghi è stato espresso anche da Donato Capece, segretario generale del Sappe.

