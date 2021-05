Denise Pipitone, spunta una ragazza in Ecuador: "Grande somiglianza"

Nuove segnalazioni su avvistamenti di Denise Pipitone, questa volta dall'Ecuador. A "Pomeriggio Cinque" sono state mostrate le fotografie di una ragazza di circa 20 anni, che, secondo alcune segnalazioni circolanti sui social, mostrerebbe una somiglianza con Piera Maggio e con la bambina scomparsa 17 anni fa.

L'inviata della trasmissione di Canale 5 ha spiegato: «Mi sono arrivati tantissimi messaggi che segnalano questa ragazza in Ecuador. La somiglianza con Denise è grandissima, potrebbe sembrare lei a circa 20 anni. Vedendo la foto vi potete accorgere che somiglia tantissimo anche a Piera Maggio. Pare che siano già stati informati gli inquirenti che stanno facendo delle verifiche. È una ragazza che abita molto lontano dalla Sicilia e dall'Italia, ma in questo momento non ci sono confini che tengano». Dopo il caso di Olesya Rostova, la ragazza russa alla ricerca delle sue origini, e quello di Denisa, la giovane rom residente in Calabria, spunta una nuova pista. In attesa di tutti gli approfondimenti del caso da parte degli inquirenti.

