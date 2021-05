Coronavirus, in Sicilia 385 nuovi casi e 7 morti. Positivi sotto quota 10.000

Sono 385 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 15.094 tamponi processati nelle ultime 24 ore, con una incidenza del 2,5%. La Regione è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 7 e portano il totale a 5.814. Scendono sotto quota 10 mila, vale a dire a 9.988, gli attuali positivi con una diminuzione di 627 casi. I guariti sono 1.005. Negli ospedali i ricoverati sono 574, 11 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 72, 1 in meno rispetto al bollettino precedente. La distribuzione tra le province vede Catania con 169, Palermo 54, Messina 38, Siracusa 37, Ragusa 30, Agrigento 27, Enna 13, Trapani 10, Caltanissetta 7. (ANSA).

© Riproduzione riservata