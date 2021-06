A20 Messina-Palermo, nei prossimi giorni al via le prove di carico sui viadotti

Secondo il programma annunciato di verifiche strutturali su viadotti e cavalcavia, avviato da Autostrade Siciliane, nei prossimi giorni verranno effettuate le prove di carico sui viadotti Bordonaro e Calorende, che ricadono sulla tangenziale di Messina dell’autostrada A20 Messina-Palermo. I due viadotti saranno sottoposti nottetempo, da tecnici e consulenti scientifici, a elevatissimi carichi statici e dinamici e pertanto per la carreggiata autostradale in direzione Catania sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Messina Centro con rientro a quello di Gazzi, dalle ore 23 di martedì 8 alle ore 6 di mercoledì 9 giugno e dalle dalle ore 23 di mercoledì 9 alle ore 04 di giovedì 10 giugno. Si segnala inoltre che, al fine di consentire l’allestimento di un cantiere mobile giornaliero disposto dalla Tim Spa per lo spostamenti di alcuni condotti della fibra ottica, sulla A18 Messina-Catania in direzione Catania rimarranno parzializzati, sino all’11 giugno, i tratti autostradali compresi tra i km 30,300 e 32,100 e tra i km. 33,200 e 34,900.

© Riproduzione riservata