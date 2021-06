Ponte sullo Stretto, ‘Italia Nostra’ sbotta: “Si rischiano gravi danni ambientali”

«Dopo quanto emerso dalla Relazione del Gruppo di Lavoro Tecnico trasmessa dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ai presidenti di Camera e Senato, Italia Nostra ha inviato in questi giorni istanza di richiesta di intervenire nel procedimento parlamentare, amministrativo, di progettazione e finanziamento del Ponte sullo Stretto di Messina, come parte controinteressata e ai sensi della Legge 241/90, in quanto ritiene che dalla realizzazione dell’opera derivi un grave danno all’Ambiente e al Paesaggio». Così in un comunicato Italia Nostra. «La volontà di partecipare alle conferenze dei servizi, istruttorie e decisorie, ed esser informati di ogni provvedimento - si legge - è stata inviata da Italia Nostra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, al Ministero della Transizione Ecologica, Al Ministero Economia e Finanze, al Ministero Sviluppo Economico, al Ministero Sud e Coesione Territoriale, al Ministero Innovazione Ecologica e Transizione Digitale, al Ministero al Turismo ed al Ministero alla Cultura». (ITALPRESS)

