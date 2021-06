Terremoti: scosse nel Palermitano a sud ovest di Castelbuono, paura a Cefalù

Una doppia scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio sulle Madonie. L’epicentro fra 3 e 4 chilometri a sud ovest del centro abitato di Castelbuono. La prima scossa di 3.1 gradi della scala Richter è stata registrata alle 14.22, la seconda dopo 41 secondi è stata di 2.6 gradi. Le due scosse sono state registrate a una profondità di 6 e 9 chilometri. Il terremoto, oltre che a Castelbuono, è stato avvertito a Isnello, Gratteri, Collesano a Cefalù e ancora a San Mauro Castelverde, Pollina Petralia Soprana, Polizzi Generosa e Geraci Siculo. Paura per i residenti, alcune persone sono scese in strada, ma non si segnalano danni.

