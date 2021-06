Incidenti stradali, tragico scontro a Palermo. Morti due fidanzati

Un uomo di 37 anni e una donna di 29 hanno perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto in mattinata a Palermo. Le due vittime, Carmelo Granata (dipendente comunale) e Virginia Calvaruso, erano a bordo di un Piaggio Beverly, uno scooter di grossa cilindrata, che si è scontrato con un'auto, una Bmw X3, nella parte finale di via Ernesto Basile, poco prima della rampa che introduce in viale Regione siciliana, in direzione Trapani.

Sul posto polizia, carabinieri, le ambulanze del 118 ma per le due vittime non c'è stato, purtroppo, nulla da fare. I rilievi - per accertare le cause dell’impatto - sono stati effettuati dal personale della polizia municipale.

