Vaccini: in Sicilia domenica arrivano 28.900 fiale Moderna

Il corriere espresso Sda, di Poste Italiane recapiterà domenica prossima altre 28.900 fiale di vaccini anti covid Moderna. Le forniture saranno destinate alle farmacie ospedaliere di Giarre (6.500), Milazzo (3.600), Enna (1.000), Palermo (7.000), Erice (2.500), Siracusa (2.300), Ragusa (2.000), Agrigento (2.500) e Caltanissetta (1.500). "Intanto, di concerto con la Regione Siciliana - spiega una nota - i canali messi a disposizione da Poste Italiane sono disponibili per le richieste di prenotazione da parte del nuovo target di cittadini over 16. E’ possibile prenotare l'appuntamento per l’inoculazione tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center dedicato - telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20 -, via SMS al numero 339.9903947, attraverso i 687 sportelli Atm Postamat o tramite i 2.200 portalettere in servizio per il recapito sull'Isola».

