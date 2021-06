Vaccini, in Sicilia 3 open day AstraZeneca agli over 18. Razza: "Pronta convenzione con farmacie"

Scatta stasera alle 19 e fino alla mezzanotte l’iniziativa regionale Porte aperte AstraZeneca per tutti coloro, dai 18 anni in su, che vogliono sottoporsi volontariamente al vaccino AstraZeneca negli hub e punti vaccinali individuati dalle Asp. L’iniziativa, voluta dal governo Musumeci, che nasce per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale degli over 18, si ripeterà con le stesse modalità anche domani lunedì 7 e martedì 8 giugno in tutti i punti vaccinali e hub individuati dalle singole Asp territoriali su base provinciale.

Questi gli hub e i punti vaccinali che aderiscono all’iniziativa Porte aperte AstraZeneca distribuiti nelle nove province.

Ragusa: Hub ex ospedale Civile;

Catania: Hub di S.G. La Rena, Hub di Acireale, Hub di Caltagirone;

Agrigento: Hub di Agrigento, Hub di Sciacca;

Trapani: Hub San Michele, Trapani, Hub di Alcamo, Hub di Partanna;

Caltanissetta: Hub Caltanissetta, Hub Gela;

Enna: Hub di Enna (PO Umberto I);

Messina: Hub Fiera, Messina, Hub di Parco Corolla, Milazzo, PTA, Barcellona, Presidio Osp. Mistretta, Palatenda, Brolo, Concattedrale, Patti, Parcheggio Lumbi, Taormina, Hub di Capo D’Orlando, Ospedale militare, Messina, Hub Palarescifina, Messina;

Palermo: Hub Villa delle Ginestre, Palermo, Hub di Cefalù, Hub di Bagheria Hub di Misilmeri, Hub Fiera Palermo - Padiglione 20 A;

Siracusa: Hub Urban center.

Oltre 60 mila vaccini somministrati in Sicilia nella giornata di ieri, con un nuovo record di prime dosi. "Da giorni la Sicilia supera i target indicati dalla struttura nazionale - ha detto l’assessore alla Salute Ruggero Razza - ed è il segnale del desiderio di rinascita dei siciliani che vogliono ritornare ad una vita normale. I dati costanti, il contributo della rete dei punti vaccini, con i tanti hub territoriali, lo sforzo che sta compiendo la medicina generale, la piena e fattiva collaborazione con la sanità militare, sono gli elementi positivi sui quali investire nel mese di giugno, che ci vedrà ricevere - secondo quanto fino ad ora comunicato - oltre un milione e trecentomila vaccini delle quattro tipologie finora autorizzate dagli Enti regolatori. In settimana, su disposizione del presidente Musumeci, saremo anche pronti alla firma della convenzione con le farmacie".

