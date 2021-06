Lo schianto nella notte: motociclista 32enne muore sul colpo a Mondello

Incidente mortale a Palermo la notte scorsa intorno all’una. La vittima è Nicolò Acquisto, 32 anni, morto in zona della Favorita nello scontro fra la sua moto e un’auto. Il giovane viaggiava a bordo del suo Piaggio Beverly e stava percorrendo viale Margherita di Savoia, la lunga discesa che collega il parco della Favorita a Mondello, per cause da accertare, ha perso il controllo della moto ed è finito contro una Seat Leon ferma in attesa che scattasse il verde. L’impatto fra la moto e l’auto ferma è stato violentissimo; Nicolò Acquisto è stato sbalzato ad alcuni metri ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti la polizia di stato e gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale oltre ai sanitari del 118.

