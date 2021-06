Sicilia: incidente mortale per un 20enne a Santa Maria di Licodia

Incidente mortale questa mattina a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. A perdere la vita un giovane di soli 20 anni, ancora in corso di identificazione, che ha avuto la peggio nello scontro tra il suo scooter ed una fiat Punto

Il violento impatto si è verificato su via Aldo Moro, all'incrocio con via Cavaliere Bosco ha sbalzato dal mezzo il giovane, mentre lo scooter ha proseguendo la sua corsa è andato a finire su altri mezzi in transito.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, ma è stata anche immediatamente chiamato un elisoccorso. Per il giovane purtroppo però non c'è stato nulla da fare.Pare che questa mattina il ragazzo stesse andando a fare una prova per un lavoro in un officina.

in aggiornamento

