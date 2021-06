Trapani, bambino di un anno si ustiona con l'acqua calda

Ha riportato ustioni di secondo grado ed è stato necessario il trasferimento in elisoccorso all’ospedale “Cannizzaro” di Catania per T.S., un bambino di appena un anno residente a Vita, nel trapanese.

Il bimbo si è procurato le ferite con acqua calda durante un incidente domestico. Prima è stato trasportato con un’ambulanza del 118 all’ospedale di Salemi, poi a Castelvetrano e, dopo il primo intervento dei medici dell’area d’emergenza, è stato trasferito in elisoccorso al centro grandi ustioni dell'ospedale di Catania, a causa della mancanza di posti al centro ustioni del “Civico” di Palermo.

© Riproduzione riservata