Enna, quattro condanne definitive per traffico di droga

Arrestati dai carabinieri di Enna quattro uomini condannati in via definitiva per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, rapina, furto, ricettazione.

Nel 2018 la Dda di Caltanissetta aveva coordinato l’operazione «Perieci», che aveva sgominato un traffico di stupefacenti nella zona di Barrafranca e nella zona sud dell’Ennese con le ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei fratelli Giuseppe e Giovan Battista Di Marca, Ivan Bavuso e Gianfilippo Di Natale.

La Cassazione ha ora confermato le condanne inflitte dalla Corte d’appello nissena. I quattro uomini che - spiegano i carabinieri - erano indagati a vario titolo per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente aggravata dalle modalità mafiose, furto aggravato, ricettazione, rapina e porto abusivo di armi, devono scontare complessivamente 26 anni.

© Riproduzione riservata