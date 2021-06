Abusi sessuali, chiuse indagini su carabiniere nel nisseno

È accusato di violenza e atti sessuali con minorenni, un carabiniere e catechista di Gela per il quale la Procura ha disposto la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari. L’attività è condotta dal sostituto procuratore Mario Calabrese. Tutto sarebbe partito grazie alla denuncia presentata dalla ex moglie del militare, indagato anche per maltrattamenti in famiglia. Secondo l’accusa l'indagato avrebbe in più occasioni maltrattato la ex moglie, con la quale è in corso una causa di divorzio e abusato del figlio, che in via cautelare è stato affidato esclusivamente alla madre. Qualche mese fa, i legali delle due presunte vittime avevano denunciato che il carabiniere, nonostante le pesanti accuse, fosse ancora in servizio presso l’Arma e fosse secondo i legali «molto attivo nelle attività della Diocesi di Piazza Armerina, già al centro dell’indagine per abusi sessuali che ha portato all’arresto del sacerdote Giuseppe Rugolo». (ANSA).

