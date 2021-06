Catania, 35enne ai domiciliari non sopporta più la compagna e... si fa arrestare

È andato via da casa, dove si trovava ristretto ai domiciliari, perché la convivenza con la compagna era diventata troppo difficile da sostenere. Finendo per preferire persino la galera... Così si è presentato dai carabinieri per chiedere un “aiuto”. Un 35enne, accusato di evasione, si è presentato al militare di servizio chiedendo di poter parlare con il comandante il quale, ovviamente, lo ha accolto dentro la caserma. L’uomo, confidandosi con il comandante, ha esternato tutto il proprio malessere generato dalla burrascosa e forzata convivenza con la propria compagna e, pertanto, ha volontariamente deciso di evadere per porre rimedio ad una situazione ingestibile che, forse, sarebbe anche potuta degenerare in qualcosa di più grave. Preso atto di ciò, il comandante ha informato il magistrato, che ha disposto il trasferimento della detenzione dell’uomo presso l’abitazione della madre che ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere il figlio.

