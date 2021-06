Catania: sequestro da mezzo milione di euro all'imprenditore Paolo Pistone

Un sequestro preventivo per oltre mezzo milione di euro è stato eseguito da militari del Nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di finanza di Catania nei confronti di Paolo Pistone, sottoposto a indagini in qualità di socio e amministratore di Pas srl, holding che gestisce, tra l’altro, la catena di negozi di pasticceria con il marchio «Nonna Vincenza».

Riguarda un omesso versamento delle ritenute operate, quale sostituto d’imposta, nei confronti del personale dipendente con riferimento al 2016. Il sequestro interessa un’abitazione, terreni e disponibilità finanziarie per oltre 521 mila euro, quale provento del reato tributario.

Le indagini sono state avviate in seguito a una segnalazione pervenuta dalla direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, con la quale sono stati sottoscritti protocolli per rendere tempestivi i flussi informativi in tema di reati tributari. Il Tribunale di Catania, in sede di riesame, ha di recente confermato integralmente il sequestro.

© Riproduzione riservata