La Sicilia libera dal coronavirus? Musumeci: "A fine estate l'immunità di gregge"

«Adesso aspettiamo una copiosa dose di siero di Pfizer che dovrebbe metterci al sicuro per i prossimi mesi estivi. Però inevitabilmente a luglio e agosto si registrerà una calo ma ci auguriamo ugualmente, per la fine dell’estate, di aver determinato l’immunità di gregge che secondo la scienza oscilla fra il 70 e l’80 per cento dei cittadini». A dirlo il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci parlando con i giornalisti a Palazzo d’Orleans.

«Noi stiamo continuando a vaccinare - ha aggiunto - abbiamo seguito il criterio anche di andare con alcune unità con le nostre Usca nei comuni non in zona rossa ma che potrebbero diventarlo fra qualche giorno proprio perchè se il cittadino non va incontro al vaccino, è il vaccino che va incontro al cittadino».

