Il centro vaccinale di Catania chiuso per... caldo

Il centro vaccinale di Catania è stato chiuso per l’assenza di climatizzatori. «E' impossibile climatizzare quei grandi volumi - ha spiegato all’AGI il capo dell Protezione civile regionale, Salvo Cocina - ci abbiamo provato ma non siamo riusciti».

La decisione ha sollevato polemiche politiche: «Organizzare un hub vaccinale in un centro non dotato di climatizzatori - ha affermato il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle - ci sembra la genialata del secolo. A quanto pare la Regione si sta muovendo con la sua caratteristica andatura da tartaruga azzoppata per metterci una pezza, e intanto a farne le spese, come sempre, sono i cittadini, che hanno trovato i cancelli chiusi a fronte di prenotazioni regolarmente fatte e, per giunta, a quanto pare, senza comunicazione dello stop, che avrebbe quantomeno risparmiato loro un viaggio a vuoto e, presumibilmente, di perdere inutilmente una giornata di lavoro. A loro va la nostra vera e convinta solidarietà».

«Disservizi come questi, di cui la cattiva gestione Musumeci-Razza purtroppo è infarcita - concludono i deputati - purtroppo, per quanto incredibili, non riescono a meravigliarci. Ci sarà un motivo perchè la Sicilia ancora oggi è ai vertici dei contagi in Italia?». La Protezione civile, dal canto suo, ha suggerito all’Asp di Catania soluzioni simile a quelle realizzate a Palermo, dove «ci si vaccina anche di notte» e «così «non si mettono a rischio gli anziani».

