Senza soldi neanche per mangiare, coppia di anziani chiama disperata la polizia

Aveva finito i soldi della pensione e non poteva più comprare da mangiare per lui e per la moglie e così ha deciso di chiamare la polizia. Agli agenti l'uomo, un 65enne nisseno, ha anche fatto presente che entrambi versavano in condizioni di salute precarie e così, quando la polizia è arrivata a casa dei due coniugi ha anche contattato il 118.

Grazie all’aiuto della Croce Rossa i poliziotti sono riusciti a fornire alla coppia provviste alimentari sufficienti per qualche tempo. Prima di concludere l’intervento e segnalare la situazione ai servizi sociali del Comune i poliziotti, attraverso una piccola colletta, hanno acquistato e donato alla coppia un ventilatore per alleviare le sofferenze provocate dalle alte temperature che in questi giorni hanno investito la Sicilia.

Il 65enne e la moglie hanno ringraziato la Polizia di Stato e la Croce Rossa per le cure ricevute.

