Carabinieri picchiati a Palermo, il sindaco Orlando esprime solidarietà all'Arma

«Esprimo solidarietà ai tre carabinieri che durante un servizio di controllo sono stati accerchiati e aggrediti in via Magliocco da un gruppo di malviventi». Lo afferma il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che parla di «un atto violento e inaccettabile». «Ai militari - aggiunge - che ogni giorno con grande senso del dovere garantiscono il rispetto della legalità in città, va la mia vicinanza».

I fatti

Tre militari dell’Arma, il pomeriggio del 24 giugno, sono stati accerchiati e picchiati da un gruppo di giovani. I carabinieri avevano fermato un 19enne che, anziché dare i documenti, ha inveito contro di loro spalleggiato da un 28enne. Nella zona sono arrivate altre forze dell’ordine che hanno fermato i due per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

