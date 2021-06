Vulcano, sarà un’altra estate senza pozza dei fanghi

La tematica relativa alla pozza dei fanghi di Vulcano, oggetto nel giugno del 2020 di un provvedimento di sequestro, tutt’ora in corso, da parte della Procura della Repubblica di Barcellona, è ritornata ad essere oggetto di discussione del consiglio comunale di Lipari, su proposta dei consiglieri Gesuele Fonti e Erika Pajno. Nel corso della discussione è intervenuto l’assessore Massimo D’Auria il quale ha riferito che, da notizie in possesso dell’amministrazione comunale, la Procura avrebbe chiesto una proroga dei tempi delle indagini. Ciò, come è chiaro, comporterà, anche per questa stagione estiva, la non fruibilità della pozza da parte dei tanti turisti che, ogni anno, sbarcano a Vulcano proprio per ricorrere ai benefici terapeutici di quel sito.

