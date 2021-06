Lampedusa, barca con 100 migranti a largo dell'isola

Una barca con 100 persone a bordo è stata avvistata dal Moonbird, l’aereo da ricognizione utilizzato dalle ong nel Mediterraneo, a largo di Lampedusa in acque Sar maltesi. L’imbarcazione, scrive Sea Watch, si trova a 36 miglia nautiche dall’isola. Le persone a bordo, secondo quanto ricostruito, non indossano giubbotti di salvataggio. «Italia e Malta - si legge sul profilo Twitter della ong - hanno il dovere di cooperare per soccorrerle il prima possibile». (ANSA).

