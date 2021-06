L'Etna si prende... una pausa, ma la colonna eruttiva ha raggiunto 10 chilometri di altezza

Cessata l’attività di fontana di lava al cratere di Sud-Est, ma continua l’emissione di cenere e la colonna eruttiva ha raggiunto un’altezza di 10 chilometri, dirigendosi verso est-sudest. Lo rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo (Ingv-Oe) di Catania segnalando ricaduta di cenere vulcanica sul versante orientale del vulcano. Il tremore dei condotti magmatici interni, dopo avere raggiunto il valore massimo, ha cominciato una rapida discesa e attualmente si attesta su valori alti con andamento in ulteriore diminuzione. L’ultima localizzazione risulta in prossimità del cratere di Sud-Est ad una profondità di circa 3 chilometri. Durante la fontana di lava sono state registrate variazioni molto piccole soltanto alle stazioni sommitali della rete clinometrica. Non si osservano variazioni significative nei segnali acquisiti dalla rete Gnss. Resta il bollettino di avviso all’aviazione (Vona) rosso. L’aeroporto di Catania è operativo. (ANSA)

