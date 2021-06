Siracusa: opera d’arte in vendita, indagato Vittorio Sgarbi

Cinque persone indagate dalla Procura di Siracusa, tra cui il critico d’arte Vittorio Sgarbi, per esportazione illecita di opere d’arte di carattere transnazionale in concorso. Sostanzialmente il parlamentare avrebbe provato a vendere la tela dal titolo “Concerto con bevitore” del pittore Valentin de Boulogne, datato tra il 1623 e il 1624. La notizia, riportata da Repubblica, è stata confermata dalla Procura. Ma Sgarbi avrebbe già replicato che il quadro non è autentico, e non sarebbe lui il proprietario. Glielo avrebbero dato soltanto per farglielo visionare. Lui, anzi, avrebbe attestato che è una copia. Ed infine, ha detto, sarebbe bastato chiederglielo per evitare l’indagine.

L’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e diretta dal pm Tommaso Pagano, nasce dall’indagine di due anni fa sulla mostra “L’impossibile è a Noto” organizzata da Sicilia Musei. I carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale avevano sequestrato alcune opere ritenute false, alcune delle quali sono state successivamente dissequestrate.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata