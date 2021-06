Falcone: "Chi è contro la campata unica è contro il Ponte sullo Stretto"

«Nel 2021 la Sicilia sarà la più grande stazione appaltante d’Italia, aggiudicherà gare per opere pubbliche per 3 miliardi di euro». Ma l’opera più attesa resta il Ponte sullo Stretto. Durante la kermesse di sabato l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti, Marco Falcone, ha delineato la geografia di tutti i lavori in corso o prossimi ad essere appaltati per il miglioramento della rete viaria e ferroviaria in Sicilia. E sulla costruzione di un collegamento stabile sullo Stretto di Messina ha aggiunto: «Ad oggi c’è un progetto per il ponte a campata unica sospesa che è stato approvato, e su questo bisogna lavorare. Diversamente, se si cambia idea, se si parla di ponte a tre campate o di altro, dovremmo ripartire da zero. Chi sposa questa seconda ipotesi è contro il ponte».

Si è parlato anche di turismo, come elemento da cui ripartire dopo la crisi pandemica. «Abbiamo messo in campo subito azioni concrete – ha spiegato l’assessore Manlio Messina –, come SeeSicily, un piano di promozione da 75 milioni di euro, ma anche tante iniziative di sostegno alle imprese del settore culturale Stiamo portando avanti la riforma del turismo, ferma da cinquant’anni, che contiene le linee-guida per un settore strategico, stabilendo regole che possano contrastare l’abusivismo nel settore. La riforma è pronta, verrà mandata alle associazioni di categoria per poi lavorare alla stesura definitiva e approderà all’Ars». L’altro obiettivo fondamentale è la destagionalizzazione, a partire dagli sconti negli spostamenti da ottobre a maggio per chi vuole venire in Sicilia e dall’istituzionalizzazione di alcuni eventi di carattere internazionale, «come il Sicilia jazz festival a Palermo, il Bellini festival a Palermo e la fiera del turismo sportivo».

