Menfi, infermiere in prognosi riservata: investito mentre correva

Si trova in prognosi riservata per politrauma l’infermiere di 53 anni che, ieri sera a Menfi, comune dell’agrigentino, è stato investito dall’auto di un istituto di vigilanza, in via dei Pioppi, mentre faceva attività podistica con degli amici.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Sciacca, mentre la vettura, condotta da un dipendente 31enne della società con sede a Menfi, è stata sequestrata.

Sul posto, per la ricostruzione della dinamica, sono intervenuti i carabinieri di Menfi che hanno informato la Procura di Sciacca per valutare la posizione del giovane vigilante.

© Riproduzione riservata