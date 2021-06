Stop alle mascherine, Musumeci: "Dobbiamo essere prudenti"

«Non facciamoci illusioni, è solo un segnale. Lo stop alla mascherina all’aperto è una tappa non un traguardo. Il mondo scientifico è in allarme, abbiamo quattro varianti in giro di cui una è particolarmente pericolosa. Dire che siamo particolarmente liberi non mi sembra prudente e lo dico non solo da presidente della Regione, ma da padre di famiglia».

A dichiararlo, a Catania, il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, proprio nel giorno in cui tutta l'Italia è zona bianca e cade l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto: «Dobbiamo riassaporare il piacere della ritrovata libertà, ma dobbiamo essere anche prudenti, sperando che si concluda presto la campagna di vaccinazione – conclude Musumeci - e che chi non l’ha ancora fatto, si vaccini. Trovando al contempo il siero per neutralizzare la variante. Occorre non vanificare lo sforzo fatto da migliaia di uomini e donne».

