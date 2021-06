Carabiniere in servizio a Lampedusa positivo alla variante Delta

Nei giorni scorsi in servizio a Lampedusa, un carabiniere di 41 anni arrivato in aereo a Palermo, è risultato positivo alla variante Delta del Coronavirus.

L’Asp ha ricostruito come l’uomo sia partito lo scorso 22 giugno dall’Isola delle Pelagie, dove era impiegato per l’assistenza ai migranti, con un volo di linea per rientrare nel capoluogo siciliano. Il militare dell’Arma non era ancora vaccinato. Atterrato con qualche linea di febbre all’aeroporto Punta Raisi è stato sottoposto al tampone risultando positivo. Il carabiniere è stato trasferito al Covid Hotel San Paolo.

© Riproduzione riservata