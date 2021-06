Palermo, pub abusivo in centro: sequestro e oltre 10mila euro di sanzioni

Era un vero e proprio pub abusivo al centro del suolo pubblico. Per questo la polizia municipale e i carabinieri di Palermo centro hanno sequestrato un locale in via Cassari. Al loro arrivo il pub era aperto e invadeva la strada con tavoli, sedie e fioriere deturpando il bene di rilevanza storico-artistica.

Dagli accertamenti è emerso che il locale era privo di autorizzazioni amministrative e sanitarie e sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie. Il gestore è stato denunciato e gli sono state fatte sanzioni per 10.350 euro.

