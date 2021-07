Covid Italia, 932 casi registrati oggi. In Sicilia 134 nuovi positivi

Sono 134 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 8.832 tamponi processati, con una incidenza che sale a 1,5%, ieri era 0,8%. La Regione scende oggi al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro la Lombardia e Campania. Nessuna vittima per la seconda volta, il totale dei morti resta 5.979.

Il numero degli attuali positivi è di 3.675 con una diminuzione di 50 casi. I guariti sono 184. Negli ospedali i ricoverati sono 162, undici in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 17, due in meno rispetto a ieri. La situazione nelle province: a Palermo 19 i nuovi casi, Catania 26, Messina 7, Siracusa 1, Trapani 10, Ragusa 14, Agrigento 11, Caltanissetta 40, Enna 6.

Italia

Ricrescono i casi covid in Italia secondo i dati forniti dal Ministero della Salute. I nuovi casi salgono a 932, con un balzo di 138 a fronte di 228.127 tamponi processati facendo incrementare quasi impercettibilmente il tasso di positività allo 0,40%. Al contrario calano i decessi, 22 (-6). I guariti sono 3.110 mentre gli attualmente positivi sono in totale 45.576 in discesa, rispetto alle 24 ore precedenti, di 2.203. Sono 228.127 i tamponi molecolari e antigienici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 199.238. Il tasso di positività è stabile allo 0,4%. Sono 204 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 9 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 2, entrambi in Campania. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.394 , in calo di 75 unità rispetto a ieri.

