Revenge porn: ricatta la ex con un video, arrestato 38enne a Raffadali (Agrigento)

Odioso ricatto di un ex fidanzato. I carabinieri della Stazione di Raffadali hanno fatto scattare le manette ai polsi di un romeno di 38 anni, residente del paese dell’Agrigentino, con precedenti di polizia, ha minacciato la ex compagna, una connazionale di 43 anni di mettere on line un video hard girato con il telefonino dell’uomo.

Il filmato era stato registrato l’anno scorso, quando i due avevano avuto una relazione sentimentale e riguardava un rapporto sessuale consumato interamente ripreso con il telefono cellulare. L’uomo da diverso tempo minacciava la donna di pubblicare sui social il video se non avesse ricevuto il denaro richiesto. La donna, esasperata, si è rivolta ai carabinieri di Raffadali che hanno immediatamente organizzato un piano per cogliere in flagranza l’ex fidanzato. I militari, recatisi presso l’abitazione dell’uomo, lo hanno sorpreso mentre intascava la somma di 70 euro appena consegnata dalla vittima per estorsione e revenge porn. L’uomo rischia una pena da cinque a dieci anni.

