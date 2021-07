Partinico e i contatti con i Casamonica, a casa della "pentita" Giusy Vitale un chilo di cocaina

Nel corso delle perquisizione durante gli arresti dell’operazione Gordio che due giorni fa ha portato agli arresti 81 persone, i carabinieri del reparto operativo di Monreale affermano di avere trovato in casa della collaboratrice di giustizia Giusy Vitale un chilo di cocaina. La droga è stata sequestrata e portata nel laboratorio per essere analizzata.

Secondo l’accusa «Giusy Vitale e il nipote Michele Casarrubia tentarono di entrare in contatto con i Casamonica nel Lazio per cercare nuove piazze per rifornire la famiglia di Partinico di cocaina. In quel periodo i calabresi non davano più droga in quel territorio e così la zia e il nipote si sono rivolti a quelli che definivano i padroni di Roma».

Intercettato il nipote Michele Casarrubia diceva «i Casamonica, i Casamonica l'hai sentiti dire? vedi che sono con i c... i più ricchi di Roma questi sono. Forse non hai capito niente tu Roma a loro appartiene, Roma è di loro, Roma comandano loro, questi, deve arrivare la mafia in Sicilia, non comanda la mafia, qua comandano loro qua a Roma. In Calabria comandano i calabresi, i calabresi sono pure importanti qua, questi hanno le raffinerie proprie hanno, la costruiscono loro, la cosa la fanno loro, forse non hai capito tu».

