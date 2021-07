Scuole in Sicilia, Musumeci: "Lavoriamo per il ritorno degli studenti in presenza"

A settembre "la speranza è quella di consentire ai ragazzi di poter finalmente tornare tra i banchi, ma i desideri non sempre diventano diritti in tempo di pandemia. Stiamo lavorando sulla migliore soluzione per mettere al sicuro studenti e docenti".

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, oggi a Palermo, affrontando il tema delle modalità del rientro a scuola a settembre. "Le condizioni igienico-sanitarie, quelle di mia competenza, sono migliorate - ha specificato il governatore - tutto il resto è di competenza nazionale".

Parole che arrivano dopo che, ieri, è stata ufficializzato l'inizio del prossimo anno scolastico in Sicilia: si comincerà giovedì 16 settembre per chiudersi il 10 giugno 2022. Le date sono state annunciate dopo la firma del decreto dall’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione, Roberto Lagalla, aggiungendo: "Nei prossimi giorni, insieme all’Ufficio scolastico regionale convocheremo una riunione per stabilire le modalità del rientro a scuola in presenza".

