Covid e scuola in Sicilia: vaccinato il 54% dei docenti e il 15% degli studenti over 12

Sono circa il 54% i docenti delle scuole che sono stati vaccinati mentre gli studenti over 12 che si sono vaccinati sono circa il 15%. Sono cifre fornite dall’assessore regionale all’istruzione, Roberto Lagalla, a margine dell’Hackaton di Lumsa digital Hub alla masseria La Chiusa in provincia di Palermo.

"La scuola inizierà il 16 settembre - ha confermato l'esponente del governo ragionale -. Lunedì ci sarà una riunione congiunta con l’ufficio regionale scolastico, i responsabili dei trasporti e della sanità per fare il punto". Il Commissario Figliuolo ha indicato alle Regioni di predisporre corsie preferenziali per i professori negli hub. Sono oltre 200 mila i docenti e componenti del personale scolastico che non hanno ancora ricevuto neppure una dose.

"Sui vaccini per i docenti", ha quindi commentato Lagalla, "ha sicuramente pesato la vicenda Astrazeneca". Da oggi e fino al primo settembre è in vigore una ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, che prevede una ricognizione del personale non ancora vaccinato, la possibilità di ricevere il siero nei luoghi turistici, della movida o sul posto di lavoro, e il potenziamento dei punti vaccinali comunali con la riassegnazione del personale in servizio.

L'esecutivo da l’avvio alla "Campagna di vaccinazione di prossimità". Una vera e propria campagna "a tappeto", un piano articolato per imporre una forte accelerata alla campagna di immunizzazione, anche alla luce della diffusione della variante "Delta", e raggiungere al più presto la quota dell’80 per cento di vaccinati stabilita a livello nazionale.

© Riproduzione riservata