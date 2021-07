Cade da un'altezza di 3 metri, morto operaio di 42 anni a Mondello (Palermo)

Un operaio di 42 anni, impegnato in lavori di ristrutturazione nel cantiere della Sirenetta, a Mondello (Palermo), è morto dopo essere precipitato da un’impalcatura. Per cause ancora da accertare, è caduto da un’altezza di almeno tre metri. Soccorso e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, è morto per le gravi ferite riportate.

Nello storico locale della borgata marinata sono intervenuti, per i rilievi, gli agenti del Commissariato Mondello e gli ispettori dell’Inail. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 di questa mattina e immediato è stato l’arrivo della polizia. La vittima, le cui condizioni sono da subito apparse gravi, ha riportato un trauma cranico che si è poi rivelato fatale.

